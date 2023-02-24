Смотрич и Галант подписали соглашение о разделении сфер контроля в Иудее и Самарии

Министр обороны Галант сохранит контроль над Иудеей и Самарией, но гражданские вопросы перейдут к министру финансов Смотричу.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу передал полномочия в отношении гражданской жизни в зоне C на территории Иудеии и Самарии министру финансов Бецалелю Смотричу после того, как между двумя минситрами было достигнуто соглашение.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Этот вопрос был спорным, потому что Нетаниягу заверил своих западных союзников, в первую очередь США, что последнее слово в вопросах, касающихся зоны C, территории, которая находится под военным и гражданским контролем ЦАХАЛа, остается за ними.

Министр обороны Йоав Галант сохранит за собой полный контроль над безопасностью территории Иудеии и Самарии, но вопросами жизни гражданского населения в поселениях территории Иудеии и Самарии будет заниматься Смотрич, который одновременно занимает должность министра в Минобороны.

По данным офиса Смотрича, это означает, что он будет контролировать утверждение и продвижение планов жилья для поселенцев, за исключением любых вопросов, требующих одобрения кабинета министров, таких как создание новых поселений. Но это даст ему возможность разрешать аванпосты как окрестности новых поселений.

Смотрич, согласно его канцелярии, также будет контролировать снос незаконных домов, таких как аванпосты поселенцев, или незаконных палестинских построек в зоне C. Он также будет иметь право разрешать планы строительства для палестинцев в зоне C. Кроме того, Смотрич, согласно его ведомству, будет иметь право объявлять заповедники и надземельный статус. Это означает, что он имеет право расследовать и объявлять, принадлежит ли земля государству или отдельным еврейским или палестинским владельцам собственности.

Ранее Курсор писал, что СМИ писали, что Смотрич и Галант нашли компромиссное решение конфликта. Согласно плану, будет создан совместный механизм под прямой ответственностью Нетаниягу по всем вопросам, которые имеют как гражданские вопросы, так и элементы безопасности.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал министру финансов Бецалелю Смотричу немедленно передать ему власть над гражданской администрацией Минобороны в соответствии с коалиционным соглашением их партий.