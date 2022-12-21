Депутат Кнессета заявил, что сотрудничество гражданской администрации с ЕС нелегитимно

Депутат Кнессета от «Религиозного сионизма» Орит Струк отвергнул вмешательство ЕС в строительство в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Если план будет реализован, за этим последует фактическое создание «Хамастана», и это приведет к тому, что весь регион Гуш-Дан станет оболочкой Иудеи и Самарии. Последнее правительство разрешило это, поэтому нам придется с этим бороться. Сотрудничество Европейского союза с гражданской администрацией по этому вопросу нелегитимно, и наша роль состоит в том, чтобы остановить это», – сказал он.

Гуш-Дан также называют столичным районом Тель-Авива и включает, среди прочего, Бат-Ям, Холон, Рамат-Ган и Герцлию.

Ранее от сотрудника службы безопасности стало известно, что во время ЧМ-2022 в Катаре было оказано «решающее влияние» на уровень напряженности в Иудее и Самарии. Особенный скачок заметили во время финала турнира, когда заметно снизилась активность против сил безопасности в регионе.

«Трения и насилие в районе Иудеи и Самарии уменьшились. Все были прикованы к телевизору», – сказал он.

«Курсор» сообщал, что министр внутренних дел Айелет Шакед уделила внимание критике в своей адрес из уст члена парламента от Хадаш Аиды Тума Слиман, обвинившей министра в совершении «военного преступления» из-за депортации адвоката Салаха Хамури во Францию. По словам Шакед, Слиман распространяет ложь среди международного сообщества, чтобы навредить Государству Израиль. Она призвала ее «сосредоточиться на служении своим избирателям, а не поощрении террористов«.

Помимо этого мы рассказывали, партия «Религиозный сионизм» намерена реформировать судебную систему. Депутат от политического движения Симха Ротман анонсировал план «Закон и порядок». В его рамках хотя создать контрольный (ревизионный) орган при прокуратуре, изменить метод отбора судей и изменить состав комиссии по отбору судей. Подробнее об этом читайте здесь.