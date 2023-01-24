Смотрич отменил налог на сладкие напитки

Распоряжение министра предлагает отменить закупочный налог на сладкие напитки в расчете на то, что это снизит конечную цену продукции для потребителя.

Министр финансов Бецалель Смотрич опубликовал вечером во вторник, 24 января, распоряжение об отмене налога на сладкие напитки, который вступил в силу с 1 января 2022 года.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что налог был введен предыдущим правительством для «пропаганды здорового образа жизни», а также как дополнительный способ пополнения казны. В ультраортодоксальных кругах восприняли появление данного налога как удар по ним.

Распоряжение министра предлагает отменить закупочный налог на сладкие напитки в расчете на то, что это снизит конечную цену продукции для потребителя.

Как сообщал Курсор, налог на одноразовую пластиковую посуду и столовые приборы, а также налог на сладкие напитки, введенный предыдущим правительством, будут отменены. Об этом в воскресенье, 1 января, в ходе встречи со своими новыми подчиненными заявил назначенный министр финансов Бецалель Смотрич.

Также Курсор писал о том, что налог на одноразовую посуду эффективен и даже долговечен. Об этом свидетельствуют данные Stornext.

Так, в период с ноября 2021 года (дата вступления в силу налога) до октября 2022 года использование одноразовой посуды сократилось в среднем примерно на 36%.

В ноябре и декабре 2021 г., первые два месяца после вступления налога в силу, произошло снижение закупок одноразовой посуды примерно на 60% по сравнению с двумя месяцами, предшествовавшими введению налога (сентябрь и октябрь 2021 г.).

Однако такое резкое снижение говорит о том, что, готовясь к налогу, люди заранее закупились одноразовой посудой в огромных количествах (так, в октябре наблюдалось 20-процентное увеличение покупок по сравнению со среднемесячным значением в другие месяцы в 2021).