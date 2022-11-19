Смотрич отменил поездку в США на конференцию Хабада

Лидер «Религиозного сионизма» обратился к «Ликуду» с призывом ускорить консультации вместе со всеми партиями-партнерами, чтобы как можно скорее сформировать правительство.

Председатель партии «Религиозный сионизм», депутат Кнессета Бецалель Смотрич отменил поездку в Нью-Йорк на конференцию делегации Хабада.

Об этом сообщает inn.co.il.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято Смотричем для того, чтобы закончить коалиционные переговоры и как можно быстрее добиться создания полноценого правительства.

«Смотрич снова обратился к «Ликуду» с призывом провести непрерывный марафон дебатов вместе со всеми партиями-партнерами, чтобы как можно скорее завершить переговоры и сформировать правительство», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, «Ликуд» представил Бецалелю Смотричу новое предложение в попытке убедить его отказаться от руководящих должностей в министерствах финансов и обороны.

Это предложение было сделано на фоне разрыва контактов между председателем партии «Религиозный сионизм» и будущим премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

«Последнее предложение, представленное председателю партии «Религиозный сионизм», на которое он еще не ответил, включает «компенсационный пакет», если он согласится отказаться от Министерства финансов. Пакет включает в себя три портфеля, включая должность министра юстиции, образования или любой другой крупный пост, не связанный с финансами или обороной», — говорится в сообщении.

Кроме того, предложение «Ликуда» партии «Религиозный сионизм» включает в себя дополнительную должность в Министерстве обороны, которая будет включать в себя полномочия, затребованные Смотричем относительно Иудеи и Самарии, а также еще один не столь значительный портфель.

Также Курсор писал о том, что в среду, 16 ноября, между «Ликудом» и «Оцма Иегудит» был достигнут существенный прогресс. Известно, что это произошло в рамках встречи между председателем «Ликуда» Биньямином Нетаниягу и председателем «Оцма Иегудит» Итамаром Бен-Гвиром.