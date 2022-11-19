Нетаниягу предложил Смотричу «компенсационный пакет» — СМИ

«Ликуд» представил Бецалелю Смотричу новое предложение в попытке убедить его отказаться от руководящих должностей в министерствах финансов и обороны.

Об этом сообщает Kanal7.

Отмечается, что это предложение было сделано на фоне разрыва контактов между председателем партии «Религиозный сионизм» и будущим премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

«Последнее предложение, представленное председателю партии «Религиозный сионизм», на которое он еще не ответил, включает «компенсационный пакет», если он согласится отказаться от Министерства финансов. Пакет включает в себя три портфеля, включая должность министра юстиции, образования или любой другой крупный пост, не связанный с финансами или обороной», — говорится в сообщении.

Кроме того, предложение «Ликуда» партии «Религиозный сионизм» включает в себя дополнительную должность в Министерстве обороны, которая будет включать в себя полномочия, затребованные Смотричем относительно Иудеи и Самарии, а также еще один не столь значительный портфель.

Как сообщал Курсор, в среду, 16 ноября, между «Ликудом» и «Оцма Иегудит» был достигнут существенный прогресс. Известно, что это произошло в рамках встречи между председателем «Ликуда» Биньямином Нетаниягу и председателем «Оцма Иегудит» Итамаром Бен-Гвиром.

Также «Курсор» сообщал, что фракция «Ноам», возглавляемая депутатом Кнессета Ави Маозом, подала официальную просьбу председателю палаты представителей о выходе из «Религиозного сионизма».

Помимо этого, стало известно о тупике в коалиционных переговорах, потому что партия «Ликуд» отменила все встречи с лидером «Религиозного сионизма» Бецалелем Смотричем. Это произошло после того, как Нетаниягу сказал ультраправому депутату, что он против его назначения министром обороны в следующем правительстве.