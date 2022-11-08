Смотрич потребует упразднения Гражданской администрации Иудеи и Самарии в рамках коалиционных соглашений — СМИ

Глава Религиозного сионизма выступает за передачу функций, которые ведомство выполняет в настоящее время, в ведение соответствующих министерств.

Председатель Религиозного сионизма, депутат Кнессета Бецалель Смотрич потребует упразднения Гражданской администрации Иудеи и Самарии в рамках коалиционных соглашений.

Об этом сообщает 7Kanal.

Согласно сообщению, в планы Смотрича входит упразднение Гражданской администрации с передачей функций, которые она выполняет в настоящее время, в ведение соответствующих министерств.

«Такой шаг рассматривается многими как прогресс в применении де-факто израильского суверенитета к Иудее и Самарии. … Смотрич также потребует отмены двойного одобрения … для строительства в Иудее и Самарии», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, на первой переговорной встрече между Биньямином Нетаниягу и председателем Религиозного сионизма депутатом Кнессета Бецалэлем Смотричем в воскресенье последний изложил свои минимальные требования для присоединения к новому правительству.

Смотрич требует либо оборонный, либо финансовый портфели и пояснил, что не согласится на какой-либо менее важный портфель. Кроме того, Смотрич поддержал требование депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира о получении портфеля минисра общественной безопасности.

Смотрич также просит расширить пункт о приоритете и с нормальным большинством в 61 депутат.

Смотрич садится за стол переговоров со значительной политической силой в 14 мест в целом, что помешает Нетаниягу заставить его уступить.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу хочет создать новое правительство с помощью сокращенных коалиционных переговоров. Лидер «Ликуд» Биньямин Нетаниягу проводит переговоры с партиями своего блока.