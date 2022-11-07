Нетаниягу хочет создать новое правительство с помощью сокращенных коалиционных переговоров

Согласно сообщению «Решет Бет», лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу попросил главу «Дегель а-Тора» депутата Кнессета Моше Гафни (от «Яадут а-Тора») и лидера партии Религиозный сионизм Бецалеля Смотрича согласиться подписать двухэтапное коалиционное соглашение.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Предполагается, что первый этап соглашения будет включать распределение министерских ролей и других ключевых назначений (например, председателей комитетов), а второй этап будет подписан после того, как правительство начнет работу, и каждый министр уже будет назначен на место.

Цель плана, по-видимому, состоит в том, чтобы сократить период, в течение которого ведутся переговоры, и дать возможность новому правительству как можно скорее взять под свой контроль, помимо прочего.

Однако и Гафни, и Смотрич, по-видимому, отказались согласиться с этим планом и хотят, по крайней мере, решить спорный вопрос об основных учебных программах в школах до подписания коалиционных соглашений, поскольку этот вопрос считается очень важным как для «Яадут а-Тора», так и для Религиозного сионизма.

Ранее Курсор писал, что Либерман прокомментировал планы войти в правительство Нетаниягу. Ранее нынешний министр финансов заявил, что шокирован возможностью назначения на эту должность Бецалеля Смотрича.

Курсор сообщал, что Нетаниягу станет сдерживающим фактором в новом правительстве — мнение.

Кроме того, Нетаниягу пригласил лидеров Правого блока и Религиозного сионизма на встречу.

Напомним, что Бен-Гвир потребует еще один министерский портфель.