Смотрич озвучил Нетаниягу свои требования

Председатель Религиозного сионизма встретился с Биньямином Нетаниягу и изложил свои требования в ходе первого раунда коалиционных переговоров.

На первой переговорной встрече между Биньямином Нетаниягу и председателем Религиозного сионизма депутатом Кнессета Бецалэлем Смотричем в воскресенье последний изложил свои минимальные требования для присоединения к новому правительству.

Смотрич требует либо оборонный, либо финансовый портфели и пояснил, что не согласится на какой-либо менее важный портфель. Кроме того, Смотрич поддержал требование депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира о получении портфеля минисра общественной безопасности.

Сторич также просит расширить пункт о приоритете и с нормальным большинством в 61 депутат.

Смотрич садится за стол переговоров со значительной политической силой в 14 мест в целом, что помешает Нетаниягу заставить его уступить.

В воскресенье Смотрич также встретился с председателем ШАС Арье Дери в попытке продолжить коалиционные переговоры и способствовать быстрому формированию правительства.

Сегодня Нетаниягу должен встретиться с председателем Оцма Иегудит, депутатом Кнессета Итамаром Бен-Гвиром.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу хочет создать новое правительство с помощью сокращенных коалиционных переговоров. Лидер «Ликуд» Биньямин Нетаниягу проводит переговоры с партиями своего блока.

Также Либерман прокомментировал планы войти в правительство Нетаниягу. Ранее нынешний министр финансов заявил, что шокирован возможностью назначения на эту должность Бецалеля Смотрича.

Курсор сообщал, что Нетаниягу станет сдерживающим фактором в новом правительстве — мнение.

Кроме того, Нетаниягу пригласил лидеров Правого блока и Религиозного сионизма на встречу.

Напомним, что Бен-Гвир потребует еще один министерский портфель.