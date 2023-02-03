Смотрич рассказал, что будет с бюджетами религиозных школ

Министр финансов Бецалель Смотрич обещает увеличить бюджет религиозных школ.
Об этом информирует портал The Marker.
Отмечается, что это означает, что государству придется на сотни миллионов шекелей увеличить финансирование национально-религиозных школ, в том числе частных. То же самое относится к ешивам этого направления, в которых подростки получают общее среднее образование.
План Смотрича в отношении национально-религиозных учебных заведений практически полностью копирует изменение государственной политики в отношении ультраортодоксальных школ. В соответствии с коалиционными соглашениями между партиями «Ликуд» и «Религиозный сионизм» бюджет национально-религиозных школ также должен быть увеличен на несколько сотен миллионов шекелей.
Однако уже сегодня национально-религиозная система образования получает наиболее щедрое государственное финансирование по сравнению со школами других направлений. Увеличение ее бюджета будет означать расширение разрыва между религиозными и светскими, в том числе арабскими, школами.
По данным министерства просвещения, на обучение каждого учащегося религиозного сектора государство потратило в 2021 году в среднем 41 400 шекелей. Это на 26% превышает аналогичные затраты в светских еврейских школах (32 800 шекелей на ученика) и на 43% – в арабских (28 800 шекелей на ученика).
«Это очень существенный разрыв, который наносит серьезный ущерб принципу равных возможностей. Он означает, что у выпускников арабских школ гораздо меньше шансов на продолжение учебы в вузах или успешное трудоустройство, чем у их еврейских сверстников», — пишет издание.
Курсор писал ранее, что министр образования поручил профессиональным командам министерства сформулировать новую альтернативу формату тестирования в гуманитарных науках.
Еще мы писали, что согласно данным министерства образования Израиля, в стране по-прежнему наблюдается дефицит нескольких сотен учителей, в основном по естественным предметах, а также классных руководителей.
Напомним, что многие израильские студенты отправляются за рубеж, чтобы там получить высшее образование. Но его стоимость может быть высокой. По данным платформы Erudera, наши граждане платят в среднем за год обучения в других странах от 3200 до 19 288 долларов.