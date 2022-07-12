Смотрич упрекнул Бен-Гвира и призвал к слиянию своих партий

«Мы собираемся стать третьим по величине сланцем. Объединимся в одну партию», — призвал Бен-Гвира ультраправый политик, отмечая при этом идеологическую разницу между ними.

Лидер религиозного сионизма Бецалель Смотрич во вторник упрекнул лидера «Оцма-Йехудит» Итамара Бен-Гвира за то, что днем ​​ранее он провел пресс-конференцию, призывающую к слиянию их партий, но не позвонил Смотричу напрямую.

Смотрич также призвал ультраправого депутата присоединиться к праймериз его партии.

«У [Бен-Гвира] есть мой номер телефона, ему не нужно проводить пресс-конференцию, чтобы поговорить со мной. Ему не нужно бегать в студии или на пресс-конференции, он может просто позвонить», — сказал Смотрич в интервью общественному радио «Кан».

Напомним, что, выступая перед журналистами в Иерусалиме в понедельник, Бен-Гвир призвал своих идейных соотечественников сплотиться вокруг единого флага, так как переговоры о слиянии партий, призванные консолидировать власть, активизировались в преддверии выборов 1 ноября.

Партия «Религиозныйсионизм» объединилась с «Оцма-Йехудит» перед прошлогодними выборами, и крайне правые законодатели заявили о своем намерении сделать это снова.

Но Бен-Гвир надеется закрепить партнерство со Смотричем сейчас, а не после того, как партия «Религиозный сионизм» проведет свои праймериз, что, по его мнению, даст ему больше шансов гарантировать желаемые места в партийном списке; убедить членов партии уступить места, выигранные на праймериз, в пользу членов «Оцма Иегудит», может оказаться более трудным.

Недавние опросы показали, что слияние «Религиозного сионизма» и «Оцма-Йехудит» даст около 10 мест на предстоящих выборах. Хотя опросы часто не точны, они влияют на мнение политиков.

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