Смотрич готов отказаться от Минобороны при одном условии

Глава Религиозного сионизма согласен отказаться от Министерства обороны, но только в том случае, если он получит ответственность за управление делами Иудеи и Самарии.

Об этом сообщает INN.

Депутат Кнессета Бецалель Смотрич, председатель партии «Религиозный сионизм», сообщил «Ликуду», что он готов пойти на компромисс по своему требованию о назначении его министром обороны, но только при соблюдении определенных условий, сообщил Кан Решет Бет.

Согласно сообщению, Смотрич готов отказаться от Министерства обороны, если он получит Министерство финансов и обширные обязанности от Министерства обороны, связанные с Иудеей и Самарией. Среди этих обязанностей — ответственность и полномочия по гражданским делам израильтян в Иудее и Самарии, включая ответственность за Координатора деятельности правительства на территориях (COGAT), подразделение гражданской администрации и ответственность за соблюдение законов на открытых территориях.

Смотрич требует, чтобы весь вопрос поселений в Иудее и Самарии был передан в ведение Минфина, чтобы, даже если в итоге никто не был назначен министром обороны, он все равно мог определять политику в этом районе.

Какова позиция «Ликуда» по этому поводу, пока неясно, но ясно, что партия недовольна этим требованием, говорится в сообщении.

Смотрич потребовал, чтобы его назначили либо министром обороны, либо министром финансов. США оказывают давление на Биньямина Нетаниягу, чтобы тот не предоставлял Смотричу пост министра обороны, но Нетанияг уже предложил Министерство финансов председателю ШАС, депутату Кнессета Арье Дери, и Дери принял это предложение.

Ранее Курсор писал, что Ликуд беспокоится о срыве переговоров о коалиции. Коалиционные переговоры о создании следующего израильского правительства продвигаются очень медленно.

Кроме этого, Смотрич выдвинул новое требование Нетаниягу. В «Ликуде» не приветствуют новые условия и заявляют, что на данный момент по этому вопросу вообще нет согласия.

Также Курсор писал о том, что Ликуд пошел на уступки ортодоксальным партиям. У Нетаниягу есть еще три недели на формирование коалиции, но переговоры затягиваются из-за разногласий между председателем «Религиозного сионизма» и председателем ШАС Арье Дери.

Наша редакция сообщала о том, что Генпрокурор поставила точку в попытках Нетаниягу назначить Арье Дери министром.