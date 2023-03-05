Смотрича могут не пустить в США: экс-посол дал комментарий

Бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро прокомментировал сегодня утром сообщение о том, что США рассматривают возможность воспрепятствовать въезду в страну министра финансов Бецалеля Смотрича.

«Я не знаю, есть ли такое обсуждение внутри администрации, и не знаю, есть ли процесс получения визы. Но если у него уже есть виза, то он поедет туда на встречу», — сказал Шапиро, добавив, что «Смотрич определенно не помогает отношениям между странами».

Позже он раскритиковал заявление Смотрича в отношении Хавары: «Я не знаю человека, который любит Израиль больше, чем Байден, но выражения, которые мы слышали от министра Смотрича, вредят отношениям между странами».