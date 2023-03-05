Смотрича могут не пустить в США: экс-посол дал комментарий

Бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро прокомментировал сегодня утром сообщение о том, что США рассматривают возможность воспрепятствовать въезду в страну министра финансов Бецалеля Смотрича.
«Я не знаю, есть ли такое обсуждение внутри администрации, и не знаю, есть ли процесс получения визы. Но если у него уже есть виза, то он поедет туда на встречу», — сказал Шапиро, добавив, что «Смотрич определенно не помогает отношениям между странами».
Позже он раскритиковал заявление Смотрича в отношении Хавары: «Я не знаю человека, который любит Израиль больше, чем Байден, но выражения, которые мы слышали от министра Смотрича, вредят отношениям между странами».
Вчера в программе «Встреча с прессой» Смотрич упомянул о своем призыве «стереть с лица земли Хавару» после теракта, в ходе которого были убиты братья-евреи.
«Кто приписывает мне намерение стереть с лица земли деревню — это его лихорадочное сознание. Мое намерение состоит в том, что мы должны быть более активными и агрессивными в борьбе с терроризмом, потому что здесь убивают людей. Мои слова были сказаны в буре эмоций», — сказал Смотрич.
«Я дал очень четкое разъяснение по этому поводу, мне стыдно, что мне даже приходится разъяснять, — продолжил Смотрич. — Тот, кто может приписать эти вещи мне или другим в Государстве Израиль, — это воспаленный ум. Даже сегодня я нахожусь в буре эмоций, потому что мы хороним близких нам людей, и это трудно для нас. Я был неправ в использовании этого слова, но есть те, кто усердно работает, чтобы попытаться очернить нас, против меня ведется кампания. Я ожидаю, что министр обороны и правительство Израиля отдадут приказ о наступательной борьбе с терроризмом».
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