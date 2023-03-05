Скандал вокруг заявления Смотрича: Нетаниягу ответил послу США

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поддержал министра финансов Бецалеля Смотрича после его заявления о том, что Хавару нужно «стереть с лица земли», и после последовавших за заявлением нападок со стороны посла США в Израиле.

Это после того, как в конце недели на 12 канале сообщили, что американский посол в Израиле Том Нейдс в закрытых беседах критиковал Смотрича и даже называл его «глупым». Посольство США в Израиле отвергло обвинения.

Ожидается, что Смотрич отбудет на этой неделе с визитом в США, но, согласно сообщениям, на администрацию Байдена оказывают давление, чтобы она не одобряла его въезд.