Скандал вокруг заявления Смотрича: Нетаниягу ответил послу США

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поддержал министра финансов Бецалеля Смотрича после его заявления о том, что Хавару нужно «стереть с лица земли», и после последовавших за заявлением нападок со стороны посла США в Израиле.
Это после того, как в конце недели на 12 канале сообщили, что американский посол в Израиле Том Нейдс в закрытых беседах критиковал Смотрича и даже называл его «глупым». Посольство США в Израиле отвергло обвинения.
Ожидается, что Смотрич отбудет на этой неделе с визитом в США, но, согласно сообщениям, на администрацию Байдена оказывают давление, чтобы она не одобряла его въезд.
Нетаниягу написал вчера вечером в Твиттере: «Важно, что министр финансов Смотрич пояснил, что у него нет намерения причинить вред невиновным и он не призывал к коллективному наказанию. Я знаю его позиции, и они были отражены в его разъяснениях. Никто из нас не без ошибок, в том числе иностранные дипломаты».
Он добавил: «Политика Израиля ясна: агрессивно бороться с террористами и сторонниками терроризма, избегать причинения вреда невиновным и коллективного наказания. До этого момента Палестинская администрация не осуждала убийство двух замечательных братьев, и мне жаль, что в международном сообществе есть те, кто поспешили осудить Израиль, но они еще не потребовали этого необходимого осуждения от Палестинской администрации».
Напомним также, что вчера, Франция, Германия, Италия, Польша, Испания и Великобритания выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность ситуацией в Иудее и Самарии. «Все односторонние меры, угрожающие миру, должны быть прекращены, равно как и подстрекательство к насилию», говорилось в нем.
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