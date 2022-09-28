Сохнут проводит консультации по репатриации в Израиль из россии

Еврейское агентство сообщает, как можно связаться в россии и получить консультации по репатриации. Всем, у кого есть возможность выезда, рекомендовано срочно выехать из рф.

Сохнут в россии* обеспечивает проведение консультаций по репатриации в Израиль.

Об этом сообщает ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Еврейское агентство подготовило номера телефонов, по которым можно связаться и получить помощь:

8 (495) 739-69-57

+7800333-7460

+7800350-0242

84999384541

84999385211

84999386764

Электронная почта: [email protected]

Часы работы:

• Пн-Чт 07:30 — 20:30

• Пт 07:30 — 15:00

При наличии визы репатрианта можно смело лететь самим.

Если виза для репатриации просрочена, то рекомендуется лететь в будние дни.

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Ранее Курсор информировал о срочной репатриации в Израиль: что нужно делать. Есть ряд шагов, которые позволят упростить процесс для тех, кто решил срочно репатриироваться в Израиль.

Также мы информировали, что министры созывают экстренное совещание по репатриации для российских евреев. Правительственные министры соберутся на экстренную встречу, чтобы обсудить новую проблему, с которой столкнется Государство Израиль.

Напомним также, что со вчерашнего вечера в россии были зарегистрированы огромные пробки на пограничных переходах с Грузией из-за того, что многие граждане пытались покинуть страну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!