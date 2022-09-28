Сохнут проводит консультации по репатриации в Израиль из россии

Сохнут в россии* обеспечивает проведение консультаций по репатриации в Израиль.
Об этом сообщает.
Еврейское агентство подготовило номера телефонов, по которым можно связаться и получить помощь:
8 (495) 739-69-57
+7800333-7460
+7800350-0242
84999384541
84999385211
84999386764
Электронная почта: [email protected]
Часы работы:
• Пн-Чт 07:30 — 20:30
• Пт 07:30 — 15:00
При наличии визы репатрианта можно смело лететь самим.
Если виза для репатриации просрочена, то рекомендуется лететь в будние дни.
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Ранее Курсор информировал о срочной репатриации в Израиль: что нужно делать. Есть ряд шагов, которые позволят упростить процесс для тех, кто решил срочно репатриироваться в Израиль.
Также мы информировали, что министры созывают экстренное совещание по репатриации для российских евреев. Правительственные министры соберутся на экстренную встречу, чтобы обсудить новую проблему, с которой столкнется Государство Израиль.
Напомним также, что со вчерашнего вечера в россии были зарегистрированы огромные пробки на пограничных переходах с Грузией из-за того, что многие граждане пытались покинуть страну.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!