Солдат ЦАХАЛа в Раанане открыл огонь по человеку, приняв его за террориста

Сегодня, 14 ноября, в районе перекрестка Раанана произошла стрельба, в результате которой ранение получили два человека.

Об этом сообщает News.israelinfo.

Солдат ЦАХАЛа открыл огонь по мужчине, которого принял за террориста. По его словам, он подозрительно двигался в сторону автобусной остановки и совершил действия, которые были расценены как угроза. Но оказалось, что это обычный гражданин.

В полиции сказали, что пострадавший 40-летний мужчина получил тяжелое ранение и был госпитализирован в критическом состоянии в медицинский центр. Еще один израильтянин пострадал от рикошета, у него травмы легкой степени тяжести.

Обстоятельства происшествия выясняются.

«Курсор» писал ранее, что арабские террористы открыли огонь по КПП Гильбоа. Пострадало одно из зданий в этом районе. Перекресток был закрыт для пассажиров, и ЦАХАЛ начал розыск подозреваемых в инциденте.

Еще мы писали, что в районе «Кав тефер» (Нетания ‒ Хадера) полиция и ЦАХАЛ провели операцию, направленную на предотвращение нелегального проникновения палестинцев в Израиль.

Напомним, что в Самарии арабы атаковали камнями израильтян, проезжавших по шоссе. Прибывшие на место силы безопасности провели операцию по устранению беспорядков.