Террористы открыли огонь на перекрестке Гильбоа: что известно

Арабские террористы открыли огонь по КПП Гильбоа.

Пострадало одно из зданий в этом районе. Перекресток был закрыт для пассажиров, и ЦАХАЛ разыскивает подозреваемых в инциденте.

Сегодня утром наши силы работали над арестом разыскиваемого террориста, причастного к гибели военнослужащей Ноам Раз. В ходе действий наших сил завязались ожесточенные перестрелки, в результате которых был ликвидирован террорист, угрожавший жизни солдат ЦАХАЛа. Также при задержании у него из автомобиля были изъяты винтовка М-16 и два пистолета.

Террорист, 23 года, житель города Дженин, причастен к серии обстрелов наших сил и подозревается в участии в перестрелке, в которой была убита Ноам Раз.

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