Солдата ЦАХАЛа арестовали за сексуальные преступления против несовершеннолетних – СМИ

Примерно две недели назад полиция арестовала солдата ЦАХАЛа по подозрению в совершении сексуальных преступлений в Интернете в отношении десятков несовершеннолетних в возрасте от 9 до 12 лет.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Согласно с версией следствия, за последние несколько месяцев военнослужащий в разное время связывался с десятками несовершеннолетних через различные приложения и в ходе переписки между ними просил их совершить над собой действия сексуального характера и прислать ему фото и видео сексуального характера.

В ходе тайного расследования применялись различные технологические меры, собирались материалы и доказательства, и около двух недель назад расследование стало открытым с арестом подозреваемого, 19-летнего солдата из Холона. Сегодня, 4 декабря, суд продлил его содержание под стражей до следующего четверга.

Ранее командир роты ЦАХАЛа рассказал, как в Хаваре ликвидировали террориста.

«Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ направил в Кнессет запрос на экстренный призыв резерва.

Помимо этого депутат Кнессета сказал, что изнасилование женщин-солдат террористами не является гендерным событием.