Ликвидация террориста в Хаваре: командир роты рассказал, как все происходило

«Я понял, что если мое оружие попадет к нему в руки, произойдет смертельная атака», — сообщил военнослужащий, ликвидировавший террориста.

Командир пограничной роты капрал, ликвидировавшей террориста в Хаваре, заявил, что очень горд поддержкой, которую получил от командования.

Об этом сообщает inn.

«И командир, и комиссар меня полностью поддерживают. Они бывали в таких условиях и понимают, что происходит с бойцом и командиром и как он должен реагировать, в отличие от людей, которые здесь не живут и не понимают реальности терактов», — рассказал капрал.

Он вспоминает: «Террорист подошел сзади, засунул руку в окно машины, в которой мы сидели, и ударил моего водителя ножом между ухом и глазом. Я понял, что на нас напали, мы остановились, и я побежал в направлении, где скрылся террорист».

«Я приехал на другое место и увидел мужчину, лежащего на полу, я не знал, что это террорист зарезал нашего водителя».

По его словам, в какой-то момент террористу удалось выхватить оружие военного. «Я понял, что если это оружие попадет к нему в руки, произойдет смертельная атака, в которой я тоже могу погибнуть — я чувствовал, что моя жизнь в опасности. Я освободил одну руку от оружия, переключился на пистолет и несколько раз выстрелил».

Один военнослужащий получил легкие травмы после того, как террорист нанес ему ножевое ранение в Кфар-Хаваре в Самарии. Расследование нападения показало, что террорист начал свои действия с попытки выломать дверь израильского автомобиля, в котором ехал офицер 636-го батальона. Террорист понял, что дверь заперта, и попытался сломать ее камнем и ножом в руке — и был застрелен из ружья офицером, ранившим его.

Боец, получивший легкое ранение около глаза, был направлен на лечение. Террорист из деревни Осрин в Самарии был эвакуирован с места происшествия в тяжелом состоянии, но позже скончался от полученных ран.

Глава Совета Самарии Йоси Даган вчера вечером говорил с полицейским, ликвидировавшим террориста: «Вы настоящий герой, я благодарю вас не только лично, но и от имени всех жителей, за мужество».

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