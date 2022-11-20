Солдаты ЦАХАЛа потребовали назначить Смотрича министром обороны

Военнослужащие ЦАХАЛа написали письмо в поддержку назначения председателя партии «Религиозный сионизм» Бецалеля Смотрича главой министерства обороны.

Письмо подписали сотни офицеров, командиров и солдат.

В нем указано: «Мы офицеры, командиры и бойцы Армии обороны Израиля, мы были воспитаны, чтобы отдать свою жизнь за народ и страну, и мы зачислены на боевую службу, чтобы защитить страну и укрепить ее. Мы каждый день сталкиваемся с вызовами безопасности в различных секторах по всей стране и были воспитаны на ценности стремления к победе и защите Родины. Мы поддерживаем назначение председателя «Религиозного сионизма», члена Кнессета Бецалеля Смотрича, на должность министра обороны».

Военнослужащие написали: «Мы считаем, что именно исполнительный, решительный и ценный человек, с твердой идеологией, пришедший из-за пределов системы безопасности, сможет привести к новым значительным достижениям и вдохнуть новый дух в Армию обороны Израиля».

«Государство Израиль и ЦАХАЛ в прошлом знали, как принимать решения в пользу страны и ее безопасности, несмотря на давление со стороны народов мира, и мы ожидаем, что и на этот раз безопасность страны будет стоять перед глазами лиц, принимающих решения, превыше всех других соображений».

Ранее Курсор писал, что стало известно, кто стал посредником между Нетаниягу, Смотричем и Дери.