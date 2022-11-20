Стало известно, кто стал посредником между Нетаниягу, Смотричем и Дери

Депутат кнессета Моше Гафни от Иудаизма Торы стал посредником между председателем Ликуда Биньямином Нетаниягу, председателем Религиозного сионизма Бецалэлем Смотричем и председателем ШАС Арье Дери в попытке найти решение спора, который существует между этими тремя по вопросу портфелей министерств, и также в попытке преодолеть разрыв между Нетаниягу и Смотричем, о котором сообщают СМИ.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Согласно СМИ, Гафни взял на себя задачу посредничества почти через две недели после того, как вопрос о должностях Дери и Смотрича задержал возможность прогресса в переговорах.

Помимо предложения возможных решений, Гафни также пытается улучшить атмосферу между сторонами, которая в последнее время стала враждебной.

Одна из идей, выдвинутых Гафни и другими, состоит в том, чтобы чередовать должности министра финансов между Дери и Смотричем. При этом каждый из них будет министром внутренних дел на 50%.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу прокомментировал разногласия с Байденом.

Кроме того, официальный представитель США призвал Израиль укрепить ПА.

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