Солдаты ЦАХАЛа задержали сирийца, проникшего на территорию Израиля

Мужчина во время задержания не пострадал.

Сегодня, 29 декабря, израильские военные задержали на территории государства гражданина Сирии. Сейчас он находится в медицинском учреждении.

Об этом пишет Jpost.

Нарушитель границы был задержан на юге Голанских высот, к востоку от пограничного забора. При аресте он не пострадал. Его передали силам безопасности, а потом в больницу для получения медицинской помощи, речь идет о рутинном осмотре медиками.

Других деталей происшествия в ЦАХАЛе не сообщили.

«Курсор» писал ранее, что в ночь на понедельник, 26 декабря, силы Армии обороны Израиля провели масштабную операцию «Волнорез» на территории Иудеи и Самарии, в результате которой было задержано пять лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

Еще мы писали, что на сирийской границе на Голанских высотах произошел инцидент, в ходе которого был ранен нарушитель. Наблюдательница ЦАХАЛа заметила, как четверо неизвестных подошли к пограничному забору и начали бросать на израильскую территорию предметы. По тревоги были подняты подразделения сил Армии обороны Израиля.

Напомним, что иорданец попытался въехать на территорию Израиля, переодевшись в женскую одежду.