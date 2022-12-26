ЦАХАЛ задержал еще пять человек, подозреваемых в терроре

В ночь на понедельник, 26 декабря, силы Армии обороны Израиля провели масштабную операцию «Волнорез» на территории Иудеи и Самарии, в результате которой было задержано пять лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

Об этом пишет News.walla.

В ходе операции были задействованы военнослужащие, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК). Обыски проходили в населенных пунктах Дженин, Хеврон, Шхем и нескольких деревнях. Без эксцессов не обошлось. Но с израильской стороны пострадавших нет.

Подозреваемые были доставлены в отделение, с ними будут работать следователи. Оружие и боеприпасы, которые обнаружили силовики, было конфисковано.

«Курсор» писал ранее, что израильские силы безопасности днем 21 декабря ​​арестовали члена террористической группировки ХАМАС, подозреваемого в причастности к стрельбе на севере Иудеи и Самарии.

Еще мы писали, что за последние несколько недель Управление военной разведки ЦАХАЛа подготовило отчет, в котором основное внимание уделяется глобальным тенденциям, Ирану и палестинскому арабскому терроризму. В ближайшее время отчет будет представлен политическому эшелону.

Напомним, что представитель россии в ООН обвинил Израиль и его политику в Иудее и Самарии.