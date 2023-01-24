Сотни израильтян застряли в Берлине: в чем причина

В среду должны были взлететь и приземлиться около 300 рейсов с 35 тысячами пассажиров.

Сотни израильтян, которые должны были завтра, 25 января, вылететь из аэропорта «Берлин-Бранденбург» в Тель-Авив, не смогут этого сделать. Из-за масштабной забастовки работников аэропорта большинство рейсов были отменены.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что в среду должны были взлететь и приземлиться около 300 рейсов с 35 тысячами пассажиров.

«Сотни израильтян, которые должны были лететь в Израиль, застряли в Берлине и вынуждены искать альтернативные маршруты. Некоторые уже купили билеты за сотни евро на сегодня или на следующий день после забастовки, 26 января. В таких случаях авиакомпании не обязаны выплачивать пассажирам компенсацию. Забастовка работников аэропорта является форс-мажорным обстоятельством, не зависящим от самих перевозчиков», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в аэропорту Берлин-Бранденбург на один день, 25 января, отменят все рейсы. Запланирована забастовка сотрудников служб наземного обслуживания самолетов и авиационной безопасности. Забастовка продлится с 3:30 до 23:59 часов 25 января.

Пассажиров в аэропорту предупредили о необходимости корректировать свои планы на путешествия. Регулярные пассажирские рейсы не будут выполняться. На 25 января планировалось около 300 взлетов и посадок с общей перевозкой 35 000 пассажиров.

Также Курсор информировал о том, что в аэропорту Берлина открылось помещение для молитвы евреев. Торжественное открытие состоялось под руководством раввина Иегуды Тейхталя, председателя Хабад Берлин, и Томаса Хоффа Андерссона, операционного директора аэропорта Берлин-Бранденбург.

Еврейская молитвенная зона расположена в Терминале 1, откуда отправляются рейсы в Израиль. Здесь есть места для сидения, а также киппоты и сиддуримы. На церемонии открытия раввин Тейхталь установил мезузу.

Курсор писал ранее, что проверка Управления по защите прав потребителей показала, что с начала 2022 года количество жалоб на услуги авиакомпаний выросло на 800 процентов по сравнению с 2019 годом, до пандемии коронавирусной инфекции.