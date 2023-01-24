Завтра в аэропорту Берлина отменены все рейсы: что произошло

На 25 января планировалось около 300 взлетов и посадок с общей перевозкой 35 000 пассажиров.

В аэропорту Берлин-Бранденбург на один день, 25 января, отменят все рейсы. Запланирована забастовка сотрудников служб наземного обслуживания самолетов и авиационной безопасности.

Об этом сообщает немецкое издание zeit.de.

Отмечается, что забастовка продлится с 3:30 до 23:59 часов 25 января.

Пассажиров в аэропорту предупредили о необходимости корректировать свои планы на путешествия. Регулярные пассажирские рейсы не будут выполняться. На 25 января планировалось около 300 взлетов и посадок с общей перевозкой 35 000 пассажиров.

«Забастовка профсоюза хочет добиться соблюдения условий более 6000 сотрудников авиационной отрасли. 1500 из них намерены уволиться. Требуют более длительных трудовых контрактов и повышения заработной платы на 500 евро», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в аэропорту Берлина открылось помещение для молитвы евреев. Торжественное открытие состоялось под руководством раввина Иегуды Тейхталя, председателя Хабад Берлин, и Томаса Хоффа Андерссона, операционного директора аэропорта Берлин-Бранденбург.

Еврейская молитвенная зона расположена в Терминале 1, откуда отправляются рейсы в Израиль. Здесь есть места для сидения, а также киппоты и сиддуримы. На церемонии открытия раввин Тейхталь установил мезузу.

Курсор писал ранее, что проверка Управления по защите прав потребителей показала, что с начала 2022 года количество жалоб на услуги авиакомпаний выросло на 800 процентов по сравнению с 2019 годом, до пандемии коронавирусной инфекции.

Еще мы писали, что, отправляясь в другую страну, не хочется, чтобы что-то омрачало поездку, особенно потеря своих личных вещей в аэропорту. Но такие ситуации случаются. Поэтому нужно знать способы, которые помогут туристам избежать этой проблемы.

Напомним, что безопасность израильских самолетов, как в гражданской, так и в военной промышленности имеет серьезные недостатки.