Израильтяне обучают польских медиков работать в военных условиях

Израильские врачи помогают польским коллегам лечить травмы в условиях, когда в больницу одновременно поступает большое количество пациентов. Эта подготовка особенно важна, учитывая то, что в Украине продолжаются боевые действия.

Израильские специалисты-травматологи Медицинского центра «Хадасса» обучают персонал Люблинского медицинского университета работе с ранеными во время войны.

Доктор Миклош Бала и доктор Ассаф Кейдар, заведующие травматологическим отделением медицинского центра, вместе с координатором медсестрой-травматологом Джули Бенвенисти начали обучение старшего медицинского персонала в Люблине по неотложной помощи, травмам, хирургия, анестезия и другие отделения.

«Мы делимся с нашими партнерами в Люблине опытом и знаниями, полученными в «Хадассе» при лечении обширных травм, когда в центр одновременно поступают десятки, если не сотни пострадавших. Такая ситуация требует большого мастерства и подготовки», — заявили сотрудники медицинского центра.

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