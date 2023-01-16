Сотрудники ЦСБ намерены начать забастовку: озвучены детали

Завтра, 17 января, возле офиса Центрального статистического бюро в Иерусалиме планируют собраться около 400 сотрудников и провести забастовку при поддержке Гистадрута. Сотрудников учреждения не устраивают условия их работы.

Об этом сообщают «Детали».

На забастовку выйдут именно работники, отвечающие за проведение опросов, которые ежедневно публикует ЦСБ. Решение о проведении протеста против «невыносимых условий» было принято после 3-х летних переговоров с руководством, министерством финансов и Гистадрутом.

Работники учреждения говорят, что в течение 20 лет им не повышают размер заработной платы, а проводить опросы, в частности ходить от дома к дому — задача не из простых и требует особого мастерства. По их словам, у них нет даже никакого накопленного трудового стажа, потому что каждый год они должны подписывать новый контракт.

В сентябре прошлого года сотрудники объявили трудовой конфликт на фоне постоянного нарушения их условий труда, а также в связи с затягиванием проведения переговоров с целью достижения договоренностей об их улучшении.

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