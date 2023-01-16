Водители Хайфы готовят акцию протеста: названа причина

В ближайшую пятницу в Хайфе запланирована акция, во время которой водители будут протестовать против повышения стоимости проезда по туннелям Ха-Кармель.

Об этом пишет mynet.

Мероприятие начнется на южном въезде в туннели. Его организаторы говорят, что будут протестовать до тех пор, пока правительство не уравняет жителей Хайфы и севера страны с жителями других городов.

Водители недовольны тем, что за последние 10 лет стоимость проезда выросла в два раза. И это единственное городское шоссе, за проезд по которому взимается плата. Они отмечают, что недавно в Иерусалиме было открыто туннельное шоссе, но водители по нему передвигаются бесплатно.

«Курсор» писал ранее, что израильских водителей предупредили о том, что в ближайшее время проезд по Кармельскому туннелю, который и так стоил дорого, снова вырастет в цене. Тариф для абонентов туннеля повышается на 13 процентов.

Еще мы писали, что министерство транспорта вместе с министерством финансов достигло соглашения, относительно продления израильского шоссе 6 на север. Государственной инфраструктурной компании «Хоце Исраэль», которая будет устраивать тендер и искать подрядчика, уже перечислили 60 миллионов шекелей.

Напомним, с января израильских водителей начнут штрафовать за проезд на мигающий желтый сигнал светофора. Правоприменение будет осуществляться за счет размещения дорожных полицейских и электронного оборудования.