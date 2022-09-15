Соцсети растрогала реакция израильских детей, когда они увидели Месси на стадионе в Хайфе

Кроме того, форварда также обнял болельщик, выбежавший на поле.

Кстати, отправив мяч в ворота «Маккаби», 35-летний футболист стал первым игроком в истории, забившим в 18 сезонах Лиги чемпионов подряд.

Ранее Курсор писал, что «Маккаби» Хайфа уступила «ПСЖ» со счетом 3:1, но матч все равно стал волшебным, так как 30 000 болельщиков наблюдали за тем, как наша команда обыграла гигантов футбола, по крайней мере, ненадолго.

Также Курсор сообщал, что Криштиану Роналду подвергся критике после того, как опубликовал в Instagram свою фотографию с Джорданом Питерсоном, назвав одиозного канадского психолога «своим другом».