Соцсети растрогала реакция израильских детей, когда они увидели Месси на стадионе в Хайфе

Дети были поражены и ошеломлены, когда увидели Месси перед матчем «ПСЖ» и «Маккаби» Хайфа, который закончился со счетом 3:1 в пользу французского клуба.
Дети нарушили строй и не могли сдержать волнения перед семикратным обладателем «Золотого мяча».
Один из юных талисманов послал Месси воздушные поцелуи, а другой покинул свое место, чтобы обнять аргентинскую суперзвезду.
На видео зафиксировано, как четыре талисманчика обнимаются с Месси, который скромно и смиренно ответил им на любовь.
Кроме того, форварда также обнял болельщик, выбежавший на поле.
Кадры, на которых талисманы обнимают Месси, взбудоражили социальные сети.
Кстати, отправив мяч в ворота «Маккаби», 35-летний футболист стал первым игроком в истории, забившим в 18 сезонах Лиги чемпионов подряд.
Ранее Курсор писал, что «Маккаби» Хайфа уступила «ПСЖ» со счетом 3:1, но матч все равно стал волшебным, так как 30 000 болельщиков наблюдали за тем, как наша команда обыграла гигантов футбола, по крайней мере, ненадолго.
Также Курсор сообщал, что Криштиану Роналду подвергся критике после того, как опубликовал в Instagram свою фотографию с Джорданом Питерсоном, назвав одиозного канадского психолога «своим другом».