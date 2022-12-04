Советник Нетаниягу обвинил Беннета во лжи

Советник по СМИ назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Топаз Люк, прокомментировал угрозы в судебных исках от Нафтали Беннета в адрес журналистов из-за клеветы.

Об этом сообщает inn.

«Беннет, как обычно, врет, угрожает и пытается заставить замолчать, но это ему не поможет. Правда: подвал в его частном доме в Раанане также был отремонтирован за несколько сотен тысяч шекелей, что можно увидеть в его нежном интервью на 12-м канале. В то же время гендиректор премьер-министра и юрисконсульт канцелярии премьер-министра задержал ремонт в Бальфуре (ремонт, который спустя полтора года едва начался) для того, чтобы превратить частный дом в официальную резиденцию, чего никогда не было. Это не поможет Нафтали стереть свое страшное имя со страниц истории. Несмотря на то, что это уже неактуально, правда будет по-прежнему восторжествовать», – заявил Люк.

По советника, изменение определения дома в Раанане привело к потере десятков миллионов на уровне безопасности.

Отметим, что, согласно ожиданиям журналистов, уже в ближайшие недели бывший премьер-министр Нафтали Беннет подаст ряд исков против журналистов и авторов публикаций в Twitter за клевету.

«Курсор» сообщал, что у назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу осталась неделя до окончания мандата на формирование правительства, в силу чего он может запросить продление у президента Ицхака Герцога. Чего Ликуд удалось добиться уже сейчас – читайте в нашем материале.

Помимо этого министр юстиции Гидеон Саар жестко высказался о соглашении Нетаниягу с Ави Маозом. По его словам, предоставление представителю ультраортодоксального течения контроля над содержанием гособразования – наглость.