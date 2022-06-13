Союз учителей Израиля: Если минфин не ускорит переговоры, забастовки усилятся

«Очень грустно, что голоса премьер-министра и заместителя премьер-министра не были услышаны по этому вопросу, и что они и пальцем не пошевелят в отношении тех, кто занят в сфере образования», — заявил генеральный секретарь ITU Яффа Бен Давид.

Израильский союз учителей (ITU) в понедельник утром проводит двухчасовую забастовку в дошкольных учреждениях, начальных и средних школах в районе Хайфы в знак протеста против замораживания переговоров о заработной плате с министерством финансов.

Об этом сообщает Israel National News.

За забастовками в районе Хайфы последовали аналогичные забастовки в центральном Израиле и в Иерусалиме.

Израильский союз учителей предупредил, что если Минфин не ускорит переговоры по зарплате учителей, забастовки усилятся.

Генеральный секретарь ITU Яффа Бен Давид сказал: «До сих пор мы действовали с большим терпением, потому что система образования важна для нас. При нынешнем темпе развития событий Министерство финансов подталкивает нас к увеличению забастовок».

Курсор писал ранее, что в Израиле протестуют учителя: школы в районе Иерусалима откроются позже. Профсоюз требует, чтобы новые учителя получали ежемесячную зарплату в размере 10 000 шекелей (2 981 доллар США), а также значительного увеличения заработной платы опытных учителей. Сообщается, что некоторые опытные учителя зарабатывают всего 7 500 шекелей (2235 долларов США) в месяц.