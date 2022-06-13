Союз учителей Израиля: Если минфин не ускорит переговоры, забастовки усилятся

Израильский союз учителей (ITU) в понедельник утром проводит двухчасовую забастовку в дошкольных учреждениях, начальных и средних школах в районе Хайфы в знак протеста против замораживания переговоров о заработной плате с министерством финансов.
Об этом сообщает Israel National News.
За забастовками в районе Хайфы последовали аналогичные забастовки в центральном Израиле и в Иерусалиме.
Израильский союз учителей предупредил, что если Минфин не ускорит переговоры по зарплате учителей, забастовки усилятся.
Генеральный секретарь ITU Яффа Бен Давид сказал: «До сих пор мы действовали с большим терпением, потому что система образования важна для нас. При нынешнем темпе развития событий Министерство финансов подталкивает нас к увеличению забастовок».
Курсор писал ранее, что в Израиле протестуют учителя: школы в районе Иерусалима откроются позже. Профсоюз требует, чтобы новые учителя получали ежемесячную зарплату в размере 10 000 шекелей (2 981 доллар США), а также значительного увеличения заработной платы опытных учителей. Сообщается, что некоторые опытные учителя зарабатывают всего 7 500 шекелей (2235 долларов США) в месяц.
Также мы писали, что удаленное обучение вызывает у школьников депрессию. Группа ученых из Торонто смогла выяснить, что переход на удаленное обучение плохо повлиял на психику детей. Во время исследования эксперты наблюдали за 2026 детьми в среднем возрасте 11 лет.