Союзник Нетаниягу: Я верю, что он нанесет удар по Ирану, если ядерные переговоры провалятся

Цахи Ханегби рассказал об угрозе, исходящей от Тегерана, и о том, что «когда нет выбора, кто-то должен взять на себя командование».

Союзник лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу заявил, что, по его мнению, новый премьер-министр прикажет нанести удар по ядерным объектам Ирана, если США не заключат новую ядерную сделку с Тегераном и сами не предпримут никаких действий.

Выступая в пятницу в новостях на 12 канале, Цахи Ханегби сказал, что в такой ситуации Нетаниягу «по моей оценке, будет действовать, чтобы уничтожить ядерные объекты в Иране».

Ханегби, давний депутат от Ликуда и бывший министр, в прошлом ужеиугрожал потенциальным ударом Израиля, чтобы помешать Ирану разработать ядерную программу.

Сегодня в пятницу Ханегби заявил, что иранская угроза — это «огонь, который горит внутри него уже более 25 лет». Он оценил, что, если не будут предприняты никакие действия, «Израиль впервые столкнется с режимом, обладающим ядерным оружием», и сказал, что Нетаниягу «не пойдет на примирение с ядерным Ираном».

На вопрос, действительно ли Нетаниягу рассказывал ему о таких планах, Ханегби сказал: «Это моя оценка, основанная на моем более чем 35-летнем знакомстве с Нетаниягу… Когда нет выбора, кто-то должен взять на себя командование — это будет Нетаниягу».

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