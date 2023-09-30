Список христианских союзников Израиля возглавил человек из ЦРУ

Этот список включает в себя 50 крупнейших христианских союзников Израиля по всему миру.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео оказался в числе крупнейших христианских союзников Израиля по всему миру за их непоколебимую поддержку еврейского государства. Более того, он возглавил этот список.

Об этом пишет JewishPress.com.

Уточняется, что Фонд союзников Израиля, правозащитная группа, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия, которая сотрудничает с евангелистскими лидерами по всему миру в период растущей религиозной дипломатии, опубликовала упомянутый ежегодный список. Так и стало известно, кто стал лидером в нем в этом году.

Помпео — бывший директор ЦРУ, а также был госсекретарем в администрации бывшего президента Дональда Трампа. Еще в то время он выступал за Израиль, в том числе поддерживал перенос посольства США в Иерусалим, признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами и поддержку права еврейского государства на его библейские ценности.

На втором месте списка оказался Жаир Болсонару - бывший консервативный президент Бразилии, который работал над улучшением отношений между Бразилией и Израилем.

Ранее "Курсор" писал о том, что Галант заявил, что Израиль и его союзники предотвратили 50 иранских атак по всему миру. Галант отметил, что в течение последних лет Тегеран совершил более 50 попыток атак. Большая часть среди них была уже готова к реализации, но их удавалось сорвать в последний момент.