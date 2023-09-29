Бывший директор ЦРУ о нормализации отношений между Иерусалимом и Эр-Риядом

По его мнению, это вполне возможно при одном условии.

Бывший госсекретарь США и бывший директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что нормализация отношений между Иерусалимом и Эр-Риядом куда «легче достижима при президенте-республиканце». При этом он также допустил, что партия нынешнего президента тоже не будет препятствовать сделке.

Об этом пишет "Сегодня в Израиле".

Однако Помпео уверен, что Соединенные Штаты, Саудовская Аравия и Израиль разделяют общие интересы безопасности. В частности, по его словам, они по-разному смотрят на иранскую проблему. Помпео отметил, что Исламская республика Иран представляет собой главную угрозу на Ближнем Востоке, что особенно опасно в сочетании с потенциальной потребностью в палестинской государственности как предпосылке нормализации.

«Невозможно представить решение на основе двух государств с нынешним палестинским руководством, которое поддерживает терроризм, берет деньги у Ирана и платит гражданам за убийство израильтян», - добавил Помпео.

Ранее "Курсор" писал о том, что ЦРУ рассекретило видео для вербовки чиновников рф. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США старается завербовать как можно больше россиян. Для этого американская спецслужба опубликовала видео специально для московских чиновников, в котором их призвали рассказать правду о том, что у них там происходит.

Также мы сообщали, что в украинском ГУР поделились своим мнением о переговорах главы ЦРУ с россией. Речь идет о тайных переговорах главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса с россией. Буданов призвал не путать работу спецслужб и дипломатию, пояснив, что это значит.