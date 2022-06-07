«Сравняем с землей Тель-Авив и Хайфу»: командующий иранской армией пригрозил Израилю

Иран разрушит города Тель-Авив и Хайфу, если его противник Израиль совершит какую-либо ошибку, сказал командующий сухопутными силами регулярной армии Ирана Киумарс Хейдари.
Об этом сообщило во вторник полуофициальное информационное агентство Tasnim.
«За любую ошибку, допущенную врагом, мы сравняем с землей Тель-Авив и Хайфу по приказу Верховного лидера», — сказал Хейдари.
Ранее сегодня Нафтали Беннет сказал на брифинге, что «дни неприкосновенности, когда Иран атакует и снова атакует Израиль и распространяет терроризм через свои филиалы в регионе, но остается невредимым, — прошли. Мы действуем в любое время. и место, и мы будем продолжать это делать».
«Курсор» ранее публиковал, Кнессет принял в первом чтении законопроект о соцобеспечении инвалидов.
Также сообщалось, что известная израильская пекарня повысит цены на хлеб на 8 процентов.