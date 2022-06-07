«Сравняем с землей Тель-Авив и Хайфу»: командующий иранской армией пригрозил Израилю

Командующий иранской армией угрожает израильским городам, если противник совершит «какую-либо ошибку». Об этом передает полуофициальное информационное агентство Ирана Tasnim.

Иран разрушит города Тель-Авив и Хайфу, если его противник Израиль совершит какую-либо ошибку, сказал командующий сухопутными силами регулярной армии Ирана Киумарс Хейдари.

Об этом сообщило во вторник полуофициальное информационное агентство Tasnim.

«За любую ошибку, допущенную врагом, мы сравняем с землей Тель-Авив и Хайфу по приказу Верховного лидера», — сказал Хейдари.

Ранее сегодня Нафтали Беннет сказал на брифинге, что «дни неприкосновенности, когда Иран атакует и снова атакует Израиль и распространяет терроризм через свои филиалы в регионе, но остается невредимым, — прошли. Мы действуем в любое время. и место, и мы будем продолжать это делать».

«Курсор» ранее публиковал, Кнессет принял в первом чтении законопроект о соцобеспечении инвалидов.

Также сообщалось, что известная израильская пекарня повысит цены на хлеб на 8 процентов.

Напомним, министр здравоохранения заразился коронавирусом.