Беннет: Прошлый год был самым тихим на юге после размежевания 2005 года

Премьер-министр заявил: «Первый год под моим руководством — это самый спокойный год, который жители юга пережили после размежевания. Мы восстановили утраченный потенциал сдерживания».

Премьер-министр Нафтали Беннетт сказал, что прошедший год — год с тех пор, как его правительство было приведено к присяге — был самым спокойным годом на юге Израиля с момента размежевания с Газой в 2005 году.

Комментарий был сделан во время брифинга в комитете Кнессета по иностранным делам и обороне.

Премьер-министр также сказал: «Мы ожидаем, что Совет управляющих МАГАТЭ поставит перед режимом в Тегеране четкий предупреждающий знак и даст ему понять, что, если он продолжит свою вызывающую политику в ядерной области, они заплатят высокую цену за это».

Премьер-министр добавил: «Дни неприкосновенности, когда Иран атакует и снова атакует Израиль и распространяет терроризм через свои филиалы в регионе, но остается невредимым, — прошли. Мы действуем в любое время. и место, и мы будем продолжать это делать».

«Курсор» ранее публиковал, Кнессет принял в первом чтении законопроект о соцобеспечении инвалидов.

Также сообщалось, что известная израильская пекарня повысит цены на хлеб на 8 процентов.

Напомним, министр здравоохранения заразился коронавирусом.