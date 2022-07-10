Байден едет на Ближний Восток, чтобы добыть советскую военную технику для Украины — СМИ

В СМИ также сообщили, что Байден хочет убедить Бразилию, Китай, Индию присоединиться к политике изоляции российской федерации.

Американский президент Джо Байден в скором времени отправится в тур по странам Ближнего Востока. Одна из целей визит – помощь Украине. Так, он будет просить, чтобы эти страны передали украинцам свои образцы советского вооружения. Напомним, что американский президент в рамках поездки также хочет поестить Израиль.

Об этом пишет издание The New York Times.

Отмечается, что в Белом доме не хотят, чтобы на Киев оказывалось давление с призывом пойти на уступки перед россией*.

Как рассказал председатель Чикагского совета по глобальным вопросам и экс-посол США в НАТО Иво Даалдер, следующие полгода войны Украины с россией будут критическими. Обе стороны уже устали, а потому будут искать некий «выход».

Кроме того, согласно изданию, Байден хочет убедить Китай, Бразилию и Индию присоединиться к антироссийской коалиции, чтобы изолировать рф.

Также редакция Курсора сообщала, что раввин из Одессы рассказал о войне с россией и призвал помочь украинцам.

Кроме того, наш сайт писал, что опубликованы страшные кадры попадания ракеты в жилой дом в Донецкой области.

Еще напомним, что украинские власти призывают к эвакуации с оккупированных территорий.