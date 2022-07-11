Северная Корея применила системы залпового огня

Активность Северной Кореи, запустившей в воскресенье РСЗО, контролируется военными Южной Кореи, которые в этом вопросе сотрудничают с США.

Северная Корея в воскресенье произвела выстрелы, как оказалось, из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил Сеул.

Об этом сообщила Южная Корея, когда ее военные обнаружили «траектории полета» предположительно от выстрелов северокорейской артиллерии.

Объединенный комитет начальников штабов Сеула заявил: «Наши военные засекли траектории полета, которые предположительно являются выстрелами из реактивных систем залпового огня Северной Кореи, примерно с 18:21 до 18:37 в воскресенье, 10 июля».

«Военные усилили боевую готовность, сохраняя тесное сотрудничество между США и Южной Кореей», — добавил комитет.

Власти Сеула не сообщили, сколько всего траекторий было обнаружено.

С января Северная Корея провела более десятка испытаний оружия, а в мае она произвела залп ракет, включая, возможно, самую большую межконтинентальную баллистическую ракету. Северная Корея активизировала свои ракетные испытания после того, как переговоры с Вашингтоном о денуклеаризации провалились.

Бывший президент США Дональд Трамп пытался достичь соглашения с Северной Кореей во время своего правления. Ким и Трамп встретились в Ханое в 2019 году на саммите, после которого ядерные переговоры зашли в тупик.

В прошлом месяце США и Южная Корея предупредили о последующей «быстрой реакции», если Северная Корея проведет ядерное испытание, но также предложили переговоры в качестве выхода из ситуации.

«Курсор» писал ранее, что Шри-Ланка в огне: протестующие подожгли дом премьер-министра после штурма президентского дворца.

Мы информировали, что Лапид одобрил закрытие посольства Эритреи.