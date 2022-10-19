США обеспокоены новыми ограничениями Израиля в Иудее и Самарии: в чем причина

Критики предупреждают, что новые израильские правила в отношении иностранных посетителей Иудеи и Самарии ограничивают иностранное взаимодействие с палестинским обществом.

Администрация Байдена «обеспокоена» новыми ограничениями Израиля на визиты иностранцев к палестинцам в Иудее и Самарии. Ограничения должны вступить в силу в четверг.

Во вторник заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что «мы, конечно, по-прежнему обеспокоены потенциальными неблагоприятными последствиями, которые некоторые из этих процедур могут оказать на гражданское общество, на туризм, на медицинские учреждения, на академические институты».

Он добавил, что администрация Байдена по-прежнему «взаимодействует» с Израилем по этому вопросу.

Джессика Монтел, исполнительный директор израильской левой неправительственной организации HaMoked, предупредила в среду, что «новая процедура сделает невозможным совместное проживание тысяч семей в Иудее и Самарии», создаст дополнительные трудности для палестинских университетов и учреждений, которые полагаются на иностранных добровольцев.

Правила, например, ограничивают иностранных студентов одним годом непрерывного обучения в палестинских академических учреждениях, таких как университеты.

В некоторых случаях исключения могут быть сделаны на 27-месячный период. Но «общий период проживания не должен превышать в совокупности четыре года для любой данной степени или пять лет в совокупности для докторской или постдокторской степени», говорится в правилах.

Правила одинаковы для преподавателей, врачей и бизнесменов.

Ранее Курсор писал, что Израиль опасается, что Австралия может признать палестинское государство.