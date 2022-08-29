США оказывают давление на Израиль, чтобы тот выполнил обещание об открытии КПП «Алленби»

Администрация президента США Джо Байдена оказывает давление на Израиль, чтобы тот выполнил обещание касаемо использования пограгичного перехода на мосту Алленби между Западным берегом и Иорданией круглосуточно и без выходных.

Это происходит на фоне заявлений израильских официальных лиц, согласно которым Иерусалим не успеет все сделать к запланированному сроку, 30 сентября.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан коснулся этого вопроса на прошлой неделе в Вашингтоне во время встречи с министром обороны Бени Ганцем. Это случилось после того, как на прошлой неделе посол США в Израиле Том Найдс оказал давление на министра транспорта Мерава Михаэли.

Журналисты утверждают, что из-за давления и разочарования США возникла ситуация с перекладыванием вины между министерствами транспорта и обороны, каждое из которых заявляет. В каждом из них утверждают, что они не ответственны за крайний срок 30 сентября.

Ранее стало известно, что глава Моссада посетит США, потому что Израиль активизирует усилия по пересмотру ядерной сделки с Ираном.

Также «Курсор» рассказывал, что Иордания и ПА конфликтуют из-за аэропорта Рамон.