США оказывают давление на Израиль, чтобы тот выполнил обещание об открытии КПП «Алленби»

Это происходит на фоне заявлений израильских официальных лиц, согласно которым Иерусалим не успеет все сделать к запланированному сроку, 30 сентября.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан коснулся этого вопроса на прошлой неделе в Вашингтоне во время встречи с министром обороны Бени Ганцем. Это случилось после того, как на прошлой неделе посол США в Израиле Том Найдс оказал давление на министра транспорта Мерава Михаэли.
Журналисты утверждают, что из-за давления и разочарования США возникла ситуация с перекладыванием вины между министерствами транспорта и обороны, каждое из которых заявляет. В каждом из них утверждают, что они не ответственны за крайний срок 30 сентября.
Ранее стало известно, что глава Моссада посетит США, потому что Израиль активизирует усилия по пересмотру ядерной сделки с Ираном.
Также «Курсор» рассказывал, что Иордания и ПА конфликтуют из-за аэропорта Рамон.