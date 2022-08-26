Иордания и ПА конфликтуют из-за аэропорта Рамон

Некоторые иорданцы заявили, что убеждены в том, что ПА, которая публично выразила несогласие с открытием аэропорта для палестинцев, заключила секретную сделку с Израилем.

Решение Израиля разрешить палестинским пассажирам пользоваться аэропортом Рамон недалеко от Эйлата спровоцировало кризис между палестинцами и Иорданией, которая опасается, что этот шаг нанесет ущерб экономике королевства.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Некоторые иорданцы заявили, что они убеждены в том, что ПА, которая публично выразила несогласие с открытием аэропорта для палестинских путешественников, заключила секретную сделку с Израилем. Другие обвиняют иорданское правительство в неспособности принять серьезные меры для предотвращения полетов палестинцев из аэропорта Рамон.

Ранее на этой неделе первая группа палестинцев вылетела из аэропорта Рамон на Кипр на борту самолета, принадлежащего израильской авиакомпании Arkia. Палестинцы, проживающие в Иудее и Самарии, желающие выехать за границу, до сих пор пользовались иорданским международным аэропортом королевы Алии после въезда в королевство через пограничный переход на мосту Алленби.

По данным Министерства туризма и древностей Иордании, ежегодно в Иорданию прибывает около 255 000 палестинцев. Каждый пассажир тратит не менее 350 иорданских динаров во время своего визита в королевство. Иорданские туристические агенты говорят, что 45% их клиентов — палестинцы.

Обвинив палестинцев в том, что они «нанесли удар Иордании ножом в спину», несколько иорданских активистов запустили в Твиттере хэштег под названием «Палестинская нормализация с Израилем является госизменой». В ответ многие палестинцы напомнили иорданцам, что их страна подписала мирный договор с Израилем.

Маджед аль-Равашде, председатель комитета по туризму иорданского парламента (Национальной ассамблеи), заявил, что решение Израиля открыть аэропорт Рамон для палестинцев «представляет большую экономическую и социальную опасность» для королевства.

Равашде добавил, что этот шаг был «по преимуществу политическим решением» израильского правительства, направленным на то, чтобы нанести ущерб экономике Иордании. Он также упрекнул правительство Иордании в том, что оно не приняло никаких мер, чтобы помешать действиям Израиля. Он предложил властям Иордании аннулировать временные (иорданские) паспорта палестинцев, путешествующих через аэропорт Рамон.

В ответ на критику пресс-секретарь президента ПА Набиль Абу Рудайне заявил иорданскому армейскому радио, что палестинцы «не примут никакого решения, которое не удовлетворит Иорданию и палестинский народ».

«Точно так же, как мы стремились сохранить иорданскую опеку над святыми местами в Иерусалимк, мы будем заинтересованы в сохранении стратегических интересов Иордании, и это бесспорный вопрос», — сказал Абу Рудайне.

Премьер-министр ПА Мохаммад Штайе также попытался успокоить иорданцев в отношении аэропорта Рамон: «Проекты, которые нанесут ущерб иорданско-палестинским отношениям, не найдут палестинского партнера».

Он добавил, что если Израиль хочет облегчить передвижение палестинцев, он должен разрешить им использовать аэропорт Иерусалима (в Атароте), который был закрыт для гражданского движения более двух десятилетий.

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