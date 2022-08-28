Глава Моссада посетит США, ибо Израиль активизирует усилия по пересмотру ядерного соглашения

На следующей неделе глава Моссада Давид Барнеа отправится в Вашингтон, что обусловлено увеличением активности Израиля касаемо формирующейся ядерной сделки между Ираном и мировыми государствами.

Барнеа, как и многие другие государственные правительственные деятели, считает, что намечающееся соглашение является плохим. По словам высокопоставленного чиновника, в Белом доме были осведомлены о поездке главы Моссада, но при этом он не стал уточнять об участии администрации президента США в планировании этой встречи.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Таким образом, Директор службы внешней разведки станет уже третьим высокопоставленным израильским чиновником, который за последнее время приедет в Вашинтон с визитом для обсуждения сделки с Ираном. До него это сделали министр обороны Бени Ганц и советник по нацбезопасности Эяль Хулата.

Отметим, что ранее Барнеа назвал ядерную сделку с Ираном «стратегической катастрофой«. Именно поэтому он хочет убедить США избежать этого соглашения.

По его мнению, благодаря сделке иранская сторона получит лицензию на убийство» и сотни миллиардов долларов, которым будет проспонсирован терроризм. Кроме этого, он считает соглашение между Вашингтоном и Тегераном «лживым» и увеличивающим в регионе опасность.

Кроме этого, премьер-министр Яир Лапид заявил, что давление Израиля на ядерное соглашение принесло свои плоды. Он утверждает, что американская сторона приняла «значительную часть поправок в проект соглашения», которых добивался Израиль.

Также отметим, что сделку с Ираном раскритиковал бывший премьер-министр Биньямин Негатиниягу. По его словам, это соглашение «бросает тяжелую тень на нашу безопасность и наше будущее».

Помимо всего вышеперечисленного, в разведке заявили о необходимости готовится к военной конфронтации с Ираном.

Дополнительно упомянем, что журналисты получили информацию о подробностях приближающегося ядерного соглашения. По их информации, оно будет состоять из 4-х этапов и вступит в силу через 165 дней.