США оштрафовали El Al на 900 тысяч долларов: в чем причина

Израильская авиакомпания будет обязана компенсировать пассажирам их потери из-за отмены или изменения рейсов во время эпидемии COVID.

Авиакомпания «Эль-Аль» обязали выплатить пассажирам десятки миллионов долларов компенсации и дополнительно штраф в размере 900 тысяч долларов.

Об этом заявило Министерство транспорта США в понедельник.

Американский контролирующий орган приказал 6 компаниям, включая El Al, возместить в общей сложности около 600 миллионов долларов пассажирам, чьи рейсы были отменены или существенно изменены авиакомпаниями.

Расследование проводилось Министерством транспорта в связи с полученными жалобами пассажиров за 2020-2021 годы.

«Эль Аль» должно выплатить пассажирам компенсации и дополнительно штраф в размере около 900 тысяч долларов Министерству транспорта США.

Наибольшая сумма штрафа — в 2,2 млн долларов — присуждена американскому лоукостеру Frontier, от которого также потребовали возместить пассажирам 222 миллиона долларов.

Другие компании, включенные в список:

Air India — оштрафована на 1,4 млн долларов,

TAP Portugal — на 1,1 млн долларов,

Aeromexico — на 900 тысяч долларов,

Avianca — на 750 тысяч долларов.

По американскому законодательству пассажиры имеют право на возмещение ущерба, если их рейс отменен. Однако во время эпидемии коронавируса, когда авиакомпании пострадали от срывов рейсов, многие из них предложили пассажирам кредит на бронирование рейса в самой компании, но не вернули деньги.

В El Al ответили: «Кризис из-за коронавируса — самый большой и сложный в истории мировой авиации. Правительства во всем мире осознали, что от них требуется помощь в виде грантов, займов и гарантий, чтобы позволить авиакомпаниям выжить в период COVID».

Также в авиакомпании подчеркнули, что El Al вернул клиентам их деньги. «После долгого диалога с Министерством транспорта США мы пришли к пониманию относительно символического штрафа, который на самом деле составит 450 000 долларов (после вычета половины первоначального штрафа за счет возвращенных клиентам денег)».

Также компания «Эль-Аль» пояснила, что задержка оплаты клиентам происходит из-за длительной процедуры согласования помощи от государства.

Ранее Курсор писал, что Эль-Аль вернет государству кредит в размере 45 миллионов долларов.

Напомним, мы сообщали, что El Al запускает прямой рейс в столицу Ирландии: известна цена билет.