США успешно испытали систему «Железный купол», приобретенную у Израиля

Армия США недавно провела испытания системы противовоздушной обороны «Железный купол», которую она приобрела у Израиля несколько лет назад, сообщает Министерство обороны Израиля.
По словам министерства, испытания являются «важнейшим шагом» на пути к развертыванию США этих систем в полевых условиях.
«Испытания готовят систему к использованию оперативными силами США, гарантируя, что она соответствует стандартам безопасности армии США и что система будет эффективно работать в рамках архитектуры [противовоздушной и противоракетной обороны] США», — говорится в заявлении.
По соглашению 2019 года Израиль продал Соединенным Штатам две батареи «Железного купола», первая из которых была поставлена в конце 2020 года, а вторая — в январе 2021 года. С тех пор армия США работает над интеграцией системы в свою систему ПВО.
Система была впервые испытана США прошлым летом на том же полигоне.
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