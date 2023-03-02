«Отвратительно»: США выступили с призывом к Нетаниягу после резонансного заявления Смотрича о Хаваре

США в среду заявили, что призыв министра финансов Бецалеля Смотрича «стереть с лица земли» палестинский город Хавара «приравнивается к подстрекательству к насилию», и призвали премьер-министра Биньямина Нетаниягу дезавуировать комментарии своего старшего партнера по коалиции.

«Эти комментарии были безответственными. Они были отвратительны, — сказал представитель Госдепартамента США Прайс, отвечая на вопрос о комментариях Смотрича во время брифинга для прессы. — Так же, как мы осуждаем подстрекательство палестинцев к насилию, мы осуждаем и эти провокационные высказывания, которые также равносильны подстрекательству к насилию».

Смотрич заявил на панельной дискуссии ранее в тот же день: «Я думаю, что Хавару нужно стереть с лица земли. Я думаю, что Государство Израиль должно это сделать». Комментарии прозвучали на фоне излияния шока и ужаса в Израиле и за рубежом после того, как сотни поселенцев разграбили палестинский город Хавара и близлежащие деревни в воскресенье вечером, подожгли десятки зданий и автомобилей в отместку за террористическую атаку, в результате которой погибли израильские братья. Один палестинец был убит и еще сотни получили ранения во время беспорядков, которые высший израильский генерал в Иудее и Самарии назвал «погромом».

«Мы призываем премьер-министра Нетаниягу и других высокопоставленных израильских чиновников публично и четко отвергнуть и дезавуировать эти комментарии», — добавил Прайс в среду. По состоянию на конец вчерашнего дня ни один член израильского кабинета не сделал этого.

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