Стала известна личность одного из погибших в результате теракта в Тель-Авиве

Власти и правоохранители разрешили раскрыть личность одного из погибших в теракте в Тель-Авиве. Им, судя по всему, оказался бывший военнослужащий боевого подразделения ЦАХАЛа.

Стало известно имя одного из убитых израильтян в результате кровавого теракта в Тель-Авиве. Погибшим оказался 28-летний Томер Морада.

Об этом сообщили на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Томер был сотрудником ресторана, где произошло нападение. Сообщается, что он ранее служил в Армии обороны Израиля, в боевом подразделении. Также показали его фотографию.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали фотографии с места кровавого теракта в Тель-Авиве, на которых можно увидеть, как объединяются израильтяне для спасения жизней людей.

Кроме того, наш сайт писал, что в больнице Ихилов спасают четырех тяжело раненых в результате теракта.

Еще напомним, что в сети появились новые подробности теракта в Тель-Авиве.