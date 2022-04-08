В Газе отреагировали на теракт в Тель-Авиве салютом

В Палестинской автономии, в частности, в Рамалле, прохожим раздавали сладости, устраивали шествия и восхваляли теракт в мечетях. В Дженине, откуда родом террорист, после теракта началась радостная пальба из оружия.

После теракта в Тель-Авиве арабы в секторе Газа устроили праздничный салют. Кроме того, в Палестинской автономии, а также в Иудее и Самарии раздавали сладости. В мечетях прямо восхваляли теракт.

В Дженине, откуда и оказался уже ликвидированный боевик, местные устроили пальбу в воздух.

Что касается Газы, то боевики из ХАМАСа назвали теракт «героической операцией». По их мнению, таким образом «палестинцы» якобы сопротивляются действиям Израиля.

Высказались и террористы «Исламского джихада». В группировке поприветствовали теракт, назвав его «специальной операцией в центре большого поселения». Боевики также пригрозили, что теракты будут продолжаться.

В ФАТХ заявили, что Израиль должен прекратить якобы «оккупацию палестинских земель».

Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали фотографии с места кровавого теракта в Тель-Авиве, на которых можно увидеть, как объединяются израильтяне для спасения жизней людей.

Кроме того, наш сайт писал, что в больнице Ихилов спасают четырех тяжело раненых в результате теракта.

Еще напомним, что в сети появились новые подробности теракта в Тель-Авиве.