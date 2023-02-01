Стала известна зарплата Шакед в Kardan Real Estate

Бывший министр внутренних дел Айелет Шакед в качестве председателя Kardan Real Estate будет зарабатывать 70 000 шекелей в месяц на позиции 60%, а через год ее зарплата вырастет до 75 000 шекелей в месяц. Она будет получать ежегодный грант в размере 420 000 шекелей, который также увеличится на второй год.

Об этом сообщает Globes.

Kardan Real Estate созвала собрание акционеров на 2 марта, на котором будут утверждены условия найма. Собранию также будет предложено одобрить предоставление Шакед 1 215 768 обычных опционов на акции, в результате чего ее годовое вознаграждение составит 1,67 млн шекелей.

В этом последнем уведомлении для Тель-Авивской фондовой биржи компания Kardan Real Estate восхваляла Шакед и ее квалификацию для работы: «Она обладает знаниями и опытом в сферах деятельности компании, занималась, в том числе, продвижением планов строительства сотен тысяч единиц жилья. В рамках своих обязанностей она управляла огромными бюджетами и тысячами сотрудников».

«Шакед имеет многолетний опыт работы в области управления и руководства, со значительной близостью к направлениям деятельности компании. В дополнение к этому, Шакед доказала свои способности в области управления, развития бизнеса, продвижения сделок и разработки деловая активность в различных областях. Комитет по вознаграждениям и совет директоров считают, что навыки, опыт и проверенные управленческие способности Шакед при управлении сложными системами и большим количеством сотрудников оправдывают ее назначение и условия ее пребывания в должности», — заявили в компании.

Ежемесячная зарплата гендиректора Kardan Real Estate Амоса Дабоша составляет 85 000 шекелей, а в июле она вырастет до 90 000 шекелей, хотя это относится к 100% должности.

Ранее Курсор писал, что экс-министр Айелет Шакед нашла новую работу — СМИ. На предыдущих выборах в Кнессет Шакед потерпела сокрушительное поражение.

Курсор также сообщал о том, что Айелет Шакед заявила, что делает перерыв в политической жизни, но не уходит от нее полностью. «Я рассматриваю это как перерыв, я вернусь», — заявила Шакед.