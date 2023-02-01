Стали известны причины обстрела со стороны Газы: ЦАХАЛ сообщил подробности

Журналисты пишут, что израильский город Сдерот обстреляли со стороны Газы из-за того недавнего решения министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира касаемо закрытия пекарни.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля».

«Насколько психически нездоровыми нужно быть, чтобы из-за питы пускать ракеты по мирным жителям», ‒ сказано в сообщении.

В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что был зафиксирован один пуск ракеты по израильской территории из Газы, она была успешно перехвачена системой «Железный купол».

Отметим, что сегодня, 1 февраля, в находящемся в южной части Израиля городе Сдерот объявили ракетную тревогу. Местные жители сообщили о двух-трех взрывах, а видео перехвата ракеты над городом смотрите здесь.

Ранее «Курсор» сообщал, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир приказал закрыть пекарни в тюрьмах безопасности Римон и Кциот, в которых арабских заключенных снабжали свежими питами и лафами.

«Политика министра заключается в том, чтобы отказать в льготах и ​​послаблениях террористам, заключенным в тюрьму в Израиле, лишить их «льгот», в которых может быть отказано по закону, и, конечно же, лишить их прав, которыми по каким-то причинам обладают только террористы, а не уголовные заключенные», — сказал он.

Также мы рассказывали, что житель Ришон ле-Циона запер соседку в лифте и проколол ей шины из-за замечания.

Помимо этого на севере страны у 11 детей появились симптомы лихорадки и диареи.