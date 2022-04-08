Стало известно, что делал боевик после теракта в Тель-Авиве

В сети появилось видео с террористом, который расстрелял людей в Тель-Авиве. На нем видно, как после совершения теракта он отправился в мечеть в Яффо.

Вчера вечером в Тель-Авиве произошел жестокий теракт, в результате которого погибли и получили ранения израильтяне. Виновника удалось ликвидировать лишь утром. И вот стало известно о том, что делал террорист целую ночь. Так, он направился в мечеть в Яффо.

ОБ этом сообщили на телеграм-канале Израиль | Медиа Архив.

В сети показали видео с камер видеонаблюдения, на котором видно, как террорист заходит в здание.

Ранее наш сайт сообщал, что Махмуд Аббас осудил теракт в Тель-Авиве.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что в сети появились новые данные о погибших в результате теракте в Тель-Авиве.

Еще напомним, что международное сообщество осудило теракт в Тель-Авиве.