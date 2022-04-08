В сети появились новые данные о погибших в результате теракте в Тель-Авиве

Стала известна личность второго погибшего в результате страшного теракта в Тель-Авиве. Данные разрешили публиковать правоохранители. Как оказалось, двое погибших были друзьями с детства.

В сети рассказали о погибших в результате вчерашнего теракта в Тель-Авиве.

Об этом рассказали на телеграм-канале Люди в черном.

«Томер Морад и Эйтам Магини из Кфар-Сабы. Обоим было всего по 27 лет. Они дружили с детства», — написали на телеграм-канале.

Также в сети показали фото погибших.

Также на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ | Израиль рассказали больше о втором погибшем.

Ранее наш сайт сообщал, что международное сообщество осудило теракт в Тель-Авиве.

Кроме того, редакция Курсора писала, что отец виновника теракта в Тель-Авиве прокомментировал поступок сына.

Еще напомним, что в Газе отреагировали на теракт в Тель-Авиве салютом.