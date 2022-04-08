В сети появились новые данные о погибших в результате теракте в Тель-Авиве

В сети рассказали о погибших в результате вчерашнего теракта в Тель-Авиве.
Об этом рассказали на телеграм-канале.
«Томер Морад и Эйтам Магини из Кфар-Сабы. Обоим было всего по 27 лет. Они дружили с детства», — написали на телеграм-канале.
Также в сети показали фото погибших.
Также на телеграм-каналерассказали больше о втором погибшем.
Ранее наш сайт сообщал, что международное сообщество осудило теракт в Тель-Авиве.
Кроме того, редакция Курсора писала, что отец виновника теракта в Тель-Авиве прокомментировал поступок сына.
Еще напомним, что в Газе отреагировали на теракт в Тель-Авиве салютом.